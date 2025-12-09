Proprio del Napoli di Antonio Conte ha parlato, in un'intervista esclusiva alla 'rosea', Gabriele Oriali, dirigente del club partenopeo. Sulla Juventus, invece, l'intervento di Fabio Capello, il quale vorrebbe come - in casa bianconera - tutto non gravasse sulle spalle del solo Kenan Yıldız.
Negli altri posticipi del lunedì di campionato, colpi salvezza per Parma (1-0 a Pisa) e Genoa (2-1 a Udine), ma già stasera torna la Champions League. Alle ore 21:00, infatti, sono in programma Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool: tra i 'Reds' non convocati Mohamed Salah e Federico Chiesa.
