Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cura Pulisic: l’americano entra e lancia il Milan”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cura Pulisic: l’americano entra e lancia il Milan”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Cura Pulisic: l'americano entra e lancia il Milan'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della vittoria in rimonta del Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Torino di Marco Baroni nel 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Granata avanti 2-0 con i gol di Nikola Vlašić (rigore) e Duván Zapata. Poi la perla di Adrien Rabiot. Quindi, nella ripresa, doppietta di Christian Pulisic appena entrato per il 2-3 finale. Rossoneri primi in classifica a 31 punti con il Napoli.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 9 dicembre 2025

Proprio del Napoli di Antonio Conte ha parlato, in un'intervista esclusiva alla 'rosea', Gabriele Oriali, dirigente del club partenopeo. Sulla Juventus, invece, l'intervento di Fabio Capello, il quale vorrebbe come - in casa bianconera - tutto non gravasse sulle spalle del solo Kenan Yıldız.

Negli altri posticipi del lunedì di campionato, colpi salvezza per Parma (1-0 a Pisa) e Genoa (2-1 a Udine), ma già stasera torna la Champions League. Alle ore 21:00, infatti, sono in programma Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool: tra i 'Reds' non convocati Mohamed Salah e Federico Chiesa.

Leggi anche
Djidji ricorda il gol in Torino-Milan: “Lo sogni da bambino. Modric fa la differenza”
Ordine verso Torino-Milan: “Solita emergenza in attacco. Speranza per Gimenez”

© RIPRODUZIONE RISERVATA