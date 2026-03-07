PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Da Retegui a Guler, il derby che verrà”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 7 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con l'intervista a Ravanelli. Il Napoli batte il Torino. Da Retegui a Guler, il derby che verrà. Como, l'Europa per tenere Paz. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

