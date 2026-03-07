PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Un derby da Pio. Esposito, l’ora dello Scudetto”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Un derby da Pio. Esposito, l’ora dello Scudetto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 7 marzo 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con Milan-Inter. Un derby da Pio. Esposito, l'ora dello Scudetto. Il Napoli batte il Torino. Spalletti rinnovo più vicino con la Juventus. Dybala fuori un mese e mezzo. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

