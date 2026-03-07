PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pulisic il bomber del Derby. Rifaccio il Diavolo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 7 marzo 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il derby tra Milan e Inter. Pulisic il bomber del Derby. Rifaccio il Diavolo. Spalletti resta alla Juve. L'intervista a Vieri. Il Napoli batte il Torino. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

