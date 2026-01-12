PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Altro finale thrilling, Milan pari a Firenze”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Altro finale thrilling, Milan pari a Firenze”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Spalletti raddoppia Napoli pari con l'Inter che Scott. Conte: "Vergogna". Altro finale thrilling, Milan pari a Firenze. Dai Toro almeno la Coppa Italia. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

