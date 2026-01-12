PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “La Viola spaventa il Milan”

Prima pagina Corriere dello Sport: “La Viola spaventa il Milan”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con Inter-Napoli 2-2. Troppo bella. La Viola spaventa il Milan. Sarri punge. Spalletti consegna la Juventus a David. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

