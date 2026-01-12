Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazzo Milan, si salva ancora. Allegri attacca”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazzo Milan, si salva ancora. Allegri attacca”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con Inter-Napoli 2-2: "Belle forti". Pazzo Milan, si salva ancora. Allegri attacca. Spalletti cerca il terzo posto. Svolta Raspadori, aspetta il Napoli. La Roma su Malen. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA