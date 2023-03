Prima pagina Tuttosport: “Fede, abbi fede”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 28 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Federico Chiesa, il quale aveva riportato un problema al ginocchio. Le visite strumentali, fortunatamente per il giocatore, hanno scongiurato il peggio. Rimanendo in casa Juventus, Vlahovic ha segnato una doppietta con la nazionale serba, mentre per quanto riguarda l'Inchiesta Prisma l'udienza è stata rinviata al 10 maggio.