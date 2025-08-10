Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Milan, botti d’allegria”

In casa nerazzurra, il bomber e capitano Lautaro Martínez è già in ottima forma. Mai visto così prima d'ora, il 'Toro' studia una partenza lanciata. Migliora il Napoli di Antonio Conte: nel successo, 3-2, contro il Girona fa tutto Kevin De Bruyne con 2 gol e un assist. Serve un centrocampista e gli azzurri tornano alla carica per Yunus Musah del Milan, offrendo 25 milioni di euro. Le parole di Igor Tudor, invece, sulla Juventus che vuole lottare per lo Scudetto fungono da garanzia per i tifosi bianconeri.