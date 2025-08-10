Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Milan, botti d’allegria”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Milan, botti d’allegria”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Rivoluzione Milan, botti d'allegria'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 10 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 10 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan. Dell'1-1 in amichevole contro il Leeds e del buon esordio in maglia rossonera per Ardon Jashari, certo, ma anche e soprattutto di calciomercato. Il Manchester United, infatti, scarica Rasmus Højlund e spiana la strada al Diavolo per arrivare al danese. Al contempo, con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, parte la sfida all'Inter per il difensore centrale Koni De Winter (Genoa).

LEGGI ANCHE

In casa nerazzurra, il bomber e capitano Lautaro Martínez è già in ottima forma. Mai visto così prima d'ora, il 'Toro' studia una partenza lanciata. Migliora il Napoli di Antonio Conte: nel successo, 3-2, contro il Girona fa tutto Kevin De Bruyne con 2 gol e un assist. Serve un centrocampista e gli azzurri tornano alla carica per Yunus Musah del Milan, offrendo 25 milioni di euro. Le parole di Igor Tudor, invece, sulla Juventus che vuole lottare per lo Scudetto fungono da garanzia per i tifosi bianconeri.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 10 agosto 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

 

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA