Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza Italia, Israele battuto 5-4”

Una gara folle, con Israele due volte avanti e due volte ripreso da Moise Kean; quindi i gol di Matteo Politano e Giacomo Raspadori a mettere un solco tra le due Nazionali. Poi, dall'87' al 91' succede di tutto: due gol israeliani e il sigillo di Sandro Tonali a sancire la vittoria dell'Italia.
Intanto, sta per tornare il campionato di Serie A. E sabato 13 settembre, alle ore 18:00, c'è subito un big match, ovvero Juventus-Inter all'Allianz Stadium di Torino. Tra i bianconeri, è andato k.o., con il Portogallo, l'esterno offensivo Francisco Conceição. Pronto, al suo posto, Loïs Openda. Nella fila dei nerazzurri, non ingrana Hakan Çalhanoğlu: rischia il posto.
