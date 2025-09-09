Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza Italia, Israele battuto 5-4”

Una gara folle, con Israele due volte avanti e due volte ripreso da Moise Kean; quindi i gol di Matteo Politano e Giacomo Raspadori a mettere un solco tra le due Nazionali. Poi, dall'87' al 91' succede di tutto: due gol israeliani e il sigillo di Sandro Tonali a sancire la vittoria dell'Italia.