Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza Italia, Israele battuto 5-4”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 9 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 9 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla a lungo di Israele-Italia, partita valida per il Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026, terminata 4-5 per gli Azzurri del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso.

Una gara folle, con Israele due volte avanti e due volte ripreso da Moise Kean; quindi i gol di Matteo Politano e Giacomo Raspadori a mettere un solco tra le due Nazionali. Poi, dall'87' al 91' succede di tutto: due gol israeliani e il sigillo di Sandro Tonali a sancire la vittoria dell'Italia.

Intanto, sta per tornare il campionato di Serie A. E sabato 13 settembre, alle ore 18:00, c'è subito un big match, ovvero Juventus-Inter all'Allianz Stadium di Torino. Tra i bianconeri, è andato k.o., con il Portogallo, l'esterno offensivo Francisco Conceição. Pronto, al suo posto, Loïs Openda. Nella fila dei nerazzurri, non ingrana Hakan Çalhanoğlu: rischia il posto.

