Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vediamo le stelle”

E per entrambe le milanesi, domani, sarà tempo di sorteggio per i gironi di Champions League! Entusiasmo alle stelle, intanto, a Roma per l'arrivo di Romelu Lukaku: ieri le visite mediche, oggi la firma sul contratto fino al 30 giugno 2024. Già in giornata a Trigoria, indosserà la maglia numero 90.