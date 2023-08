Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku alla Roma e tanto mercato

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che, per il presente e per il futuro, punta sul difensore olandese Dean Huijsen e sul fantasista turco Kenan Yıldız, entrambi classe 2005. In uscita, invece, c'è Leonardo Bonucci, che potrebbe finire alla Roma. I giallorossi, intanto, hanno accolto ieri come un vero e proprio re Romelu Lukaku, centravanti belga che arriva in prestito dal Chelsea per un anno. Giunto a Ciampino a bordo dell'aereo privato guidato dal Presidente Dan Friedkin, ha salutato i 5mila tifosi presenti e ha svolto le visite mediche. Oggi firma e ufficialità: avrà la maglia numero 90. L'Inter, intanto, riceve Benjamin Pavard dal Bayern Monaco: oggi test medici per il francese, costato 33 milioni di euro bonus inclusi. In alto, sotto la testata, la condanna del quotidiano torinese per l'operazione messa in piedi da Torino e Atalanta. Si va, infatti, verso il trasferimento di Alessandro Buongiorno in nerazzurro in cambio di soldi, Brandon Soppy in prestito e Duván Zapata.