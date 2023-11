Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan a pezzi”

Tedeschi qualificati, Diavolo quasi fuori. Per passare, i rossoneri dovranno vincere a Newcastle nell'ultimo turno della fase a gironi e sperare che il BVB batta in casa il PSG .

Partita stregata, per il Milan, aperta da un errore di Olivier Giroud dal dischetto, proseguita con l'infortunio (l'ennesimo, muscolare) di Malick Thiaw e culminata con l'allungo decisivo degli ospiti nella ripresa.

Si qualifica, invece, la Lazio di Maurizio Sarri che, allo stadio 'Olimpico', nel Gruppo E regola il Celtic per 2-0 con la doppietta nel finale di Ciro Immobile . Biancocelesti agli ottavi, vista anche la vittoria dell' Atlético Madrid in casa del Feyenoord .

Oggi si giocano, alle ore 21:00 , sia Real Madrid-Napoli sia Benfica-Inter . Gli azzurri di Walter Mazzarri preparano una gabbia su Jude Bellingham ; i nerazzurri di Simone Inzaghi - già sicuri del passaggio del turno - a Lisbona con otto cambi di formazione. Quindi, il via libera alla sperimentazione sulle espulsioni a tempo nel calcio.

