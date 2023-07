Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, arrivederci Europa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 29 luglio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 29 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, esclusa dalla Conference League 2023-2024 per violazione del Fair Play Finanziario. Al club bianconero, la UEFA ha comminato anche 20 milioni di euro di multa, di cui 10 da pagare subito ed altri condizionati al rispetto delle regole.