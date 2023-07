Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve esclusa dalle coppe europee

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, esclusa dalla Conference League 2023-2024 per violazione del Fair Play Finanziario. Al club bianconero, la UEFA ha comminato anche 20 milioni di euro di multa, di cui 10 da pagare subito ed altri condizionati al rispetto delle regole. La Fiorentina prende il posto dei bianconeri in Europa. Mentre l'Italia si prende Euro 2032 insieme alla Turchia, procede la trattativa tra PSG e Real Madrid per il trasferimento di Kylian Mbappé ai 'Blancos': 250 milioni di euro il prezzo richiesto dai francesi per lasciarlo partire. Parlando, invece, di calciomercato delle italiane, l'Inter ha bocciato l'idea Álvaro Morata. Il club nerazzurro, che inizia a pensare ad un suo stadio a Rozzano, ora punta Folarin Balogun, attaccante statunitense dell'Arsenal. Tutto fatto, invece, per un altro colpo a stelle e strisce, stavolta al Milan: in arrivo il centrocampista Yunus Musah.