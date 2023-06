Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zaniolo: ‘Juve, ci sono'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray, che confessa il suo amore giovanile per la Juventus ed ammette che gli piacerebbe giocare per i bianconeri nella prossima stagione.