Quotidiani sportivi, le prime pagine: Zaniolo, Mourinho e Giuntoli

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina apre parlando della situazione di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo, sotto contratto il Napoli fino al 30 giugno 2024, vorrebbe liberarsi per andare alla Juventus, ma Aurelio De Laurentiis non lo libera. Potrebbe cambiare idea se la Juve rilevasse dai campani il cartellino di Piotr Zieliński, ma il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non gradisce. A Torino, intanto, è sbarcato Timothy Weah. Arriva dal Lille ed oggi farà le visite mediche. In alto, sotto la testata, si parla dell'eliminazione dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria: perde 0-1 contro i pari età della Norvegia ed esce al girone. Avanti la Svizzera per aver segnato un gol in più. Sul mercato, il Torino sprinta per Pasquale Mazzocchi della Salernitana: offerti 7 milioni di euro. In casa Inter, può essere Anatolij Trubin (Shakhtar Donetsk) il sostituto in porta di André Onana, in procinto di andare al Manchester United. Può restare Samir Handanović come secondo. All'etero, colpo Arsenal: prende Declan Rice dal West Ham per 120 milioni di euro.