Prima pagina Gazzetta dello Sport: Inter meraviglia, + 12

Nell'altro recupero della medesima giornata, Sassuolo-Napoli, esordio shock per Emiliano Bigica sulla panchina neroverde e ritorno in grande stile, invece, per gli azzurri di Francesco Calzona: risultato finale, 1-6 per gli azzurri con tripletta di Victor Osimhen e doppietta di Khvicha Kvaratskhelia. Chi potrebbe dire addio al Napoli, poi, secondo la 'rosea' è Giacomo Raspadori, indiziato a raccogliere l'eredità del partente Federico Chiesa nella Juve.