Prima pagina Gazzetta dello Sport: “All’attacco Milan”

Si parla, poi, dei temi relativi al campionato di Serie A. Sogna l'Europa il Bologna che, in uno dei 'Monday Night' del 13° turno, batte 2-0 in casa il Torino: reti di Giovanni Fabbian e Joshua Zirkzee. Pareggio, invece, 2-2, tra Verona e Lecce. In chiave Scudetto, invece, Fabio Capello vede favorita la Juventus sull'Inter, nonostante i nerazzurri, attualmente, siano primi in classifica a + 2 sui bianconeri.