Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inzaghi, ultimo treno”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter finito sul banco degli imputati per la sconfitta in casa del Bologna. L'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, invoca una svolta all'insegna della continuità. Non basta la vittoria della Coppa Italia: dovrà migliorare in campionato, centrando un posto in Champions League.