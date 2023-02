Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter e il derby della Mole

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 28 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 28 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter finito sul banco degli imputati per la sconfitta in casa del Bologna. L'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, invoca una svolta all'insegna della continuità. Non basta la vittoria della Coppa Italia: dovrà migliorare in campionato, centrando un posto in Champions League. Le due milanesi, infatti, sono a -18 dal Napoli tra errori e rimpianti: sulla 'rosea' di oggi, il parere dei grandi ex. In alto, sotto la testata, presentazione del derby della Mole tra Juventus e Torino. I bianconeri convocano Paul Pogba, Ángel Di María, Federico Chiesa e Dušan Vlahović; i granata lanceranno Ivan Ilić titolare e ritrovano Samuele Ricci. Nelle gare di ieri vittorie della Fiorentina (0-3) sul campo dell'Hellas Verona e della Lazio (1-0) in casa contro la Sampdoria. Spazio poi al calciomercato: il Napoli vuole raddoppiare l'ingaggio di Khvicha Kvaratskhelia per metterlo al riparo dall'assalto delle big europee.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 28 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, sul lavoro di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri. Il dirigente ha chiamato l'allenatore a dare di più. Ha anche chiarito la questione relativa alla possibile permanenza di Romelu Lukaku a Milano: il centravanti belga tornerà al Chelsea per fine prestito. Poi, eventualmente, i club rinegozieranno un altro affare. Un gol di Luis Alberto permette alla Lazio di battere per 1-0 in casa la Sampdoria mentre la Fiorentina vince facile (0-3) in casa dell'Hellas Verona. Mentre l'irresistibile Napoli di Luciano Spalletti risulta essere la miglior squadra nei Top 5 campionati europei, oggi la Serie A manderà in archivio la sua 24^ giornata. Alle ore 18:30 spazio a Cremonese-Roma, con i giallorossi che possono agganciare il secondo posto in classifica. Quindi alle ore 20:45 il derby della Mole tra Juventus e Torino, con i bianconeri che vogliono scalare posizioni verso la zona Champions.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 28 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby della Mole. Alle ore 20:45, infatti, all'Allianz Stadium, si disputerà Juventus-Torino: i campioni di Massimiliano Allegri contro i sogni di Ivan Jurić. La Juve ritrova Paul Pogba nella serata in cui convoca, all'unisono, anche Ángel Di María, Federico Chiesa e Dušan Vlahović. Il Toro punta sulla verve dei suoi ragazzi e sulla carica emotiva dei suoi tifosi per sovvertire il pronostico che lo vede sfavorito. Interviste esclusive, poi, a Dario Canovi e Carlo Nicolini. Il primo, procuratore di Thiago Motta, esalta le qualità dell'ex centrocampista di Barcellona e Inter, oggi allenatore del Bologna. Il secondo, invece, dirigente dello Shakhtar Donetsk, regala uno spaccato del calcio attualmente in Ucraina soffermandosi, in particolare, sulla squadra neroarancio.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!