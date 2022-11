Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Viva i Re”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 27 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre celebrando i re Lionel Messi e Kylian Mbappé, entrambi decisici per Argentina e Francia. Il primo ha sbloccato la partita difficile contro il Messico, il secondo ha schiantato la Danimarca di Simon Kjaer con una doppietta. Il primo gol è arrivato su assist di Theo Hernandez. Sulla destra, inoltre, la possibilità di Rafael Leao di strappare una maglia dal primo minuto con il suo Portogallo dopo la panchina nella prima partita, che però non gli ha impedito di andare in gol.