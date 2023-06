Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter ricompra Lukaku”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le manovre di calciomercato dell'Inter. No del Chelsea al nuovo prestito di Romelu Lukaku: i nerazzurri, quindi, utilizzeranno il ricavato della cessione di André Onana al Manchester United per acquistare il belga a titolo definitivo. Saluta anche Marcelo Brozović: andrà all'Al-Nassr, in Arabia Saudita.