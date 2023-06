Quotidiani sportivi, le prime pagine: il mercato di Inter e Juventus

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle 'sliding doors' in casa Juventus in questo particolare momento del calciomercato estivo. I bianconeri, infatti, sono ottimisti per il rinnovo del contratto di Adrien Rabiot, ma sono anche pronti a svoltare, qualora il francese cambiasse idea, su Sergej Milinković-Savić, che tra un anno andrà in scadenza con la Lazio. Incontro, invece, tra Torino e Siviglia per Marcos Acuña, terzino sinistro argentino dei 'Nerviones': i granata offrono 7 milioni di euro. Il club di Urbano Cairo, poi, avanza per Roberto Pereyra (svincolato) e Dennis Praet (Leicester City), in attesa di segnali dal West Ham per il riscatto di Nikola Vlašić. Il Milan è un cantiere: il 'fantasma' di Paolo Maldini aleggia su una squadra che è praticamente tutta da rifare. Mister Stefano Pioli ed i tifosi sono in allarme. Vince, finalmente, l'Italia Under 21 agli Europei di categoria in Georgia e Romania: a Cluj, battuta 3-2 la Svizzera.