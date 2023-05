La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 25 maggio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 25 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che, grazie ad una doppietta di Lautaro Martínez, ha battuto 2-1 la Fiorentina di Vincenzo Italiano (andata inizialmente in gol con Nico González) e vinto, allo stadio 'Olimpico' di Roma, la 9^ Coppa Italia della sua storia.