Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter vince la Coppa Italia

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato la sua intera prima pagina all' Inter di Simone Inzaghi . I nerazzurri, infatti, hanno battuto 2-1 la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella finale di Coppa Italia disputatasi allo stadio 'Olimpico' di Roma , conquistando il 9° trofeo nazionale della loro storia, il secondo consecutivo. Viola avanti in avvio di gara con una rete di Nico González , poi la rimonta interista firmata da un altro argentino, il 'Toro' Lautaro Martínez . Doppietta di pregevole fattura e successo nerazzurro. Tanti rimpianti per i viola che, nella ripresa, hanno sprecato molte occasioni sotto rete con Luka Jović .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri. Un piazzamento europeo, grazie alla sconfitta della Fiorentina nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, è ora garantito per i bianconeri. Pertanto, gli effetti della manovra stipendi possono essere applicati alla stagione in corso, con l'esclusione della Juve dalle coppe europee a giugno. La 'Vecchia Signora', così, può scongiurare la partenza con una penalizzazione nella Serie A 2023-2024. In alto, sotto la testata, si commenta proprio dell'esito della finale del trofeo nazionale. Non basta Nico González alla squadra di Vincenzo Italiano. Con una doppietta, infatti, Lautaro Martínez ha regalato a Simone Inzaghi la seconda Coppa Italia consecutiva. Intervista, poi, al fratello di Antonio Sanabria, centravanti del Torino e una chicca dall'estero. La Spagna, infatti, rischia i Mondiali 2030 per via dei ripetuti episodi di razzismo contro Vinícius Júnior del Real Madrid.