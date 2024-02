Prima pagina Gazzetta dello Sport: Leao contro CDK. Cardinale cerca soci

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 febbraio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Steven Zhang, Presidente dell'Inter, vicino al rifinanziamento del prestito con il fondo Oaktree e deciso a tenere il club nerazzurro per aprire un altro ciclo. Il tutto mentre oggi pomeriggio, alle ore 18:00 sul campo del Lecce, il tecnico Simone Inzaghi fa turnover in vista dei prossimi impegni.