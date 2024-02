Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra Atalanta e nuovi soci

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Steven Zhang, Presidente dell'Inter, vicino al rifinanziamento del prestito con il fondo Oaktree e deciso a tenere il club nerazzurro per aprire un altro ciclo. Il tutto mentre oggi pomeriggio, alle ore 18:00 sul campo del Lecce, il tecnico Simone Inzaghi fa turnover in vista dei prossimi impegni.