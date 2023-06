Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Thuram, sì all’Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il derby di mercato vinto dall'Inter per Marcus Thuram. L'attaccante francese, a lungo corteggiato dal Milan, alla fine sceglie di firmare per i nerazzurri. Beffa per il Diavolo. La squadra di Simone Inzaghi prende anche César Azpilicueta, ex capitano del Chelsea, mentre si prepara a spedire André Onana al Manchester United.