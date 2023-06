Quotidiani sportivi, le prime pagine: Thuram all’Inter, Milan al palo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il derby di mercato vinto dall'Inter per Marcus Thuram. L'attaccante francese, a lungo corteggiato dal Milan, alla fine sceglie di firmare per i nerazzurri. Beffa per il Diavolo. La squadra di Simone Inzaghi prende anche César Azpilicueta, ex capitano del Chelsea, mentre si prepara a spedire André Onana al Manchester United. I rossoneri di Stefano Pioli come reagiranno a questi movimenti? Fatta un'offerta ai 'Blues' per Romelu Lukaku, pensano ad Álvaro Morata e proveranno a vincere il nuovo derby per Davide Frattesi. Il PSG vorrebbe Victor Osimhen, bomber del Napoli e capocannoniere dell'ultimo torneo di Serie A: il Presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, non tratterà per meno di 180 milioni di euro! La Juventus è pronta ad accogliere Timothy Weah, figlio dell'ex milanista George: un bel jolly per Massimiliano Allegri.