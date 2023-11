Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Eccoci!”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 21 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la qualificazione della Nazionale Italiana ai campionati Europei che si svolgeranno in Germania la prossima estate. Agli Azzurri, impegnati a Leverkusen contro l'Ucraina, basta il pareggio (0-0) per accedere alla rassegna continentale.