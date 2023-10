Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Juve si vince così”

In campo, però, oggi, Verona-Napoli (ore 15:00) con Rudi Garcia che cerca il ritorno alla vittoria e il club che prova a trovare un accordo con Victor Osimhen per il rinnovo del suo contratto. A seguire, Torino-Inter (ore 18:00), con granata e nerazzurri che devono obbligatoriamente ripartire dopo le problematiche accusate prima della sosta per le Nazionali.

Giorni in cui è scoppiato lo scandalo delle scommesse sportive su piattaforme illegali: il Newcastle United, per questo, congela lo stipendio di Sandro Tonali. Il quale, nel pomeriggio, sarà in campo in casa contro il Crystal Palace e poi si fermerà per una lunga squalifica.

