Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti, voglia matta”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 21 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Luciano Spalletti. L'ex allenatore del Napoli smentisce alla 'rosea' la volontà di prendersi un anno di pausa, ma afferma anche come, finora, nessuno l'abbia chiamato per tornare su una panchina.