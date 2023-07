Quotidiani sportivi, le prime pagine: Spalletti, Thuram, Osimhen e Weah

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Luciano Spalletti. L'ex allenatore del Napoli smentisce alla 'rosea' la volontà di prendersi un anno di pausa, ma afferma anche come, finora, nessuno l'abbia chiamato per tornare su una panchina. Marcus Thuram, nuovo attaccante dell'Inter, ha preso la maglia numero 9 e si candida per fare coppia, in avanti, con Lautaro Martínez. Il tutto mentre gli ex nerazzurri e i tifosi non perdonano il voltafaccia di Romelu Lukaku. In casa Juventus, porte girevoli a centrocampo: ceduto Arthur alla Fiorentina (sarà ufficiale nelle prossime ore), parte la missione per prendere Franck Kessié dal Barcellona. Il Milan di Stefano Pioli, ex squadra dell'ivoriano, vince 7-0 nel primo test stagionale contro il Lumezzane: prove di 4-3-3 e già show di Christian Pulisic. Il Genoa è invece vicino a chiudere il colpo Mateo Retegui.