Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Zirkzee o Sesko”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 21 maggio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter campione d'Italia e capocannoniere di questa edizione del campionato di Serie A. Fermamente intenzionato a voler proseguire il ciclo in nerazzurro, il 'Toro' parla anche della trattativa per il rinnovo del suo contratto.