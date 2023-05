Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, che botte”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della situazione della Juventus. Lunedì, infatti, arriverà la sentenza sul processo plusvalenze, con nuova penalizzazione per la squadra bianconera, ancora da quantificare. Ma non è finita qui.