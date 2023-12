Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter se ne va”

Oggi è il giorno dei sorteggi degli ottavi di Champions League e per Inzaghi la capolista della Serie A troverà il Manchester City per una riedizione - seppur in tono minore - dell'ultima finale di Istanbul. Ai sorteggi, ma per i playoff di Europa League, ci sarà anche il Milan di Stefano Pioli.

Ieri i rossoneri hanno battuto 3-0 il Monza a 'San Siro'. Esordio assoluto in Prima Squadra e nella massima serie per il giovane difensore centrale serbo Jan-Carlo Simic, andato anche in gol sul finire del primo tempo. Il tecnico del Diavolo, però, dopo aver perso altri due giocatori (Tommaso Pobega e Noah Okafor) per infortuni, lancia l'allarme: "Si gioca troppo".

Altra squadra italiana interessata dai sorteggi per i playoff di Europa League è la Roma di José Mourinho che ieri ha perso in casa del Bologna di Thiago Motta uno scontro diretto per il quarto posto in campionato.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 18 dicembre 2023

