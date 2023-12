Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter in fuga per lo Scudetto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter di Simone Inzaghi che tenta la fuga Scudetto. I nerazzurri, infatti, hanno vinto 0-2 in casa della Lazio di Maurizio Sarri grazie ai gol di Lautaro Martínez e Marcus Thuram, portandosi a +4 sulla Juventus. Oggi è il giorno dei sorteggi degli ottavi di Champions League e per Inzaghi la capolista della Serie A troverà il Manchester City per una riedizione - seppur in tono minore - dell'ultima finale di Istanbul. Ai sorteggi, ma per i playoff di Europa League, ci sarà anche il Milan di Stefano Pioli. Ieri i rossoneri hanno battuto 3-0 il Monza a 'San Siro'. Esordio assoluto in Prima Squadra e nella massima serie per il giovane difensore centrale serbo Jan-Carlo Simic, andato anche in gol sul finire del primo tempo. Il tecnico del Diavolo, però, dopo aver perso altri due giocatori (Tommaso Pobega e Noah Okafor) per infortuni, lancia l'allarme: "Si gioca troppo". Altra squadra italiana interessata dai sorteggi per i playoff di Europa League è la Roma di José Mourinho che ieri ha perso in casa del Bologna di Thiago Motta uno scontro diretto per il quarto posto in campionato.