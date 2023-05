Prima pagina Gazzetta dello Sport: “City da paura. Vai Inter!”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 18 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-0 con cui i 'marziani' del Manchester City hanno spazzato via il Real Madrid nel ritorno delle semifinali di Champions League . Saranno, dunque, i 'Citizens' di Pep Guardiola ad affrontare l' Inter di Simone Inzaghi nella finale del torneo a Istanbul , il prossimo 10 giugno .

Stasera, intanto, altre tre squadre italiane avranno la possibilità di centrare una finale europea: due in Europa League , visto che si giocheranno Bayer Leverkusen-Roma (0-1 all'andata) e Siviglia-Juventus (1-1); una in Conference League , con Basilea-Fiorentina (2-1).

Si parla, poi, anche del Milan di Stefano Pioli che, eliminato dalla Champions e in dubbio nell'entrarci per l'anno venturo, potrebbe cambiare direttore tecnico ma non allenatore. La certezza? C'è mezza squadra da rifare ... Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).