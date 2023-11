Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia, l’Europa chiamò”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 17 novembre 2023. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 17 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Italia-Macedonia del Nord, partita delle qualificazioni agli Europei 2024 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Contro la squadra che ha negato agli Azzurri l'accesso agli ultimi Mondiali, i ragazzi del Commissario Tecnico Luciano Spalletti proveranno a centrare tre punti fondamentali.