Quotidiani sportivi, le prime pagine: stasera Italia-Macedonia del Nord

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Italia-Macedonia del Nord , partita delle qualificazioni agli Europei 2024 in programma stasera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Olimpico' di Roma. Contro la squadra che ha negato agli Azzurri l'accesso agli ultimi Mondiali , i ragazzi del Commissario Tecnico Luciano Spalletti proveranno a centrare tre punti fondamentali. Vincere stasera, infatti, vorrebbe dire - per la Nazionale - andare a giocare in trasferta contro l' Ucraina , con due risultati su tre. Intanto, il C.T. azzurro ha fatto pace, dopo vari anni, con Francesco Totti in occasione di una comune visita di beneficenza presso l'Ospedale 'Bambino Gesù' nella Capitale. Alessandro Florenzi , difensore del Milan indagato per scommesse su piattaforme illegali , è stato ascoltato dalla Procura di Torino . Ha dichiarato di non aver mai puntato sul calcio, ma solo su altri giochi. Prosegue il lavoro di Walter Mazzarri a Napoli : uno dei suoi primi obiettivi sarà ricaricare Victor Osimhen . Quindi, tappa di avvicinamento a Juventus-Inter , tra un infortunio e l'altro: i bianconeri perdono Fabio Miretti , i nerazzurri Alessandro Bastoni .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha chiesto alla nostra Nazionale di non fare scherzi. Stasera, infatti, allo stadio 'Olimpico' di Roma, si disputerà alle ore 20:45 la sfida Italia-Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Il Commissario Tecnico degli Azzurri, Luciano Spalletti, schiererà il tridente offensivo 'leggero', composto da Domenico Berardi, Giacomo Raspadori e Federico Chiesa per 'prenotare' la partecipazione al prossimo evento. In caso di vittoria, infatti, lunedì sera l'Italia potrà andarsela a giocare in trasferta contro l'Ucraina con due risultati su tre. Spazio, poi, all'interrogatorio di Alessandro Florenzi, difensore del Milan, presso la Procura di Torino. Il terzino rossonero è indagato per scommesse su piattaforme illegali: il suo nome è emerso dalle chat di Sandro Tonali. Ha dichiarato, però, di non aver mai scommesso sul calcio e quindi può evitare la squalifica. Intervista esclusiva, poi, con Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio che, a distanza di cinque mesi e mezzo dal suo addio ai biancocelesti, ha deciso di raccontare la sua verità.