Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, su con l’Euro”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che ieri sera, in casa del Friburgo , ha strappato il pass per i quarti di finale di Europa League . Vittoria bianconera, 0-2 , firmata da Dušan Vlahović su calcio di rigore nel primo tempo e da Federico Chiesa nel recupero.

In UEL è passata anche la Roma di José Mourinho con lo 0-0 a San Sebastián contro la Real Sociedad. In Conference League qualificazione per la Fiorentina, vittoriosa 1-4 sul campo dei turchi del Sivasspor mentre non ce l'ha fatta la Lazio, battuta per 2-1 dall'AZ Alkmaar anche in Olanda. L'Italia, ad ogni modo, è regina di coppe in Europa: sei squadre ai quarti, non accadeva da ben 24 anni.