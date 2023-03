Quotidiani sportivi, le prime pagine: UEL, Juve avanti. Oggi sorteggi

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 17 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che ieri sera, in casa del Friburgo, ha strappato il pass per i quarti di finale di Europa League. Vittoria bianconera, 0-2, firmata da Dušan Vlahović su calcio di rigore nel primo tempo e da Federico Chiesa nel recupero. In UEL è passata anche la Roma di José Mourinho con lo 0-0 a San Sebastián contro la Real Sociedad. In Conference League qualificazione per la Fiorentina, vittoriosa 1-4 sul campo dei turchi del Sivasspor mentre non ce l'ha fatta la Lazio, battuta per 2-1 dall'AZ Alkmaar anche in Olanda. L'Italia, ad ogni modo, è regina di coppe in Europa: sei squadre ai quarti, non accadeva da ben 24 anni. Oggi, dalle ore 12:00, i sorteggi: in Champions League le tre italiane, Milan, Inter e Napoli, devono pescare bene. Possibile un derby? Intanto Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, loda il centravanti rossonero Olivier Giroud. Intanto, è già tempo di Serie A: spazio a Sassuolo-Spezia ed Atalanta-Empoli.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che, con il successo esterno maturato ieri sera in Germania contro il Friburgo (0-2), ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno vinto il match grazie a un calcio di rigore di Dušan Vlahović nel primo tempo ed al sigillo di Federico Chiesa nei minuti di recupero. Passa il turno anche la Roma grazie al pareggio a reti bianche in casa della Real Sociedad. In Conference League una gran bella Fiorentina passeggia (1-4) sul terreno del Sivasspor ed accede ai quarti, mentre si ferma la Lazio, battuta nuovamente (ancora per 2-1) dagli olandesi dell'AZ Alkmaar. Oggi, dalle ore 12:00, i sorteggi di tutte le competizioni. In Champions League saranno coinvolte tre squadre italiane: Milan, Inter e Napoli. Tra le 8 rimaste, sono quelle che hanno speso di meno. Mentre per gli scontri prima di Napoli-Eintracht è bufera su Aleksander Čeferin, Presidente della UEFA, in Serie A oggi via al 27° turno con due anticipi: Sassuolo-Spezia (ore 18:00) e Atalanta-Empoli (ore 20:45).

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra le gesta di Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, tornato al gol dopo sei gare di digiuno. Il centravanti serbo, infatti, ha sbloccato il risultato in Friburgo-Juventus 0-2, match con il quale i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Rete su rigore dopo che, qualche minuto prima, gli era stato già annullato un altro gol. Sigillo finale di Federico Chiesa. Si è qualificata anche la Roma con lo 0-0 di San Sebastián contro la Real Sociedad. Bene anche la Fiorentina, volata ai quarti di finale di Conference League con la vittoria esterna, 1-4, sul terreno del Sivasspor. Male la Lazio, battuta 2-1 dall'AZ Alkmaar in Olanda ed eliminata. Oggi, dalle ore 12:00, i sorteggi delle coppe, con quello di Champions League, che coinvolge Milan, Inter e Napoli a catalizzare l'attenzione di tutti. Per concludere, Nikola Vlašić ha messo due obiettivi nel mirino: il riscatto da parte del Torino e la qualificazione europea. Qualcosa, intanto, si muove sul fronte stadio per i granata ...

