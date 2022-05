Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fino all’ultimo gol”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 16 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla dell'appassionante duello Scudetto tra il Milan di Stefano Pioli e l' Inter di Simone Inzaghi . I rossoneri battono 2-0 l' Atalanta a 'San Siro' con i gol di Rafael Leão e Theo Hernández (slalom di 93 metri!!!) e, adesso, vedono il traguardo soltanto ad un punto di distanza.

I nerazzurri, però, non mollano e passano 1-3 a Cagliari con doppietta di Lautaro Martínez . Gli ultimi 90' di Serie A , in calendario, propongono Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan : domenica prossima, 22 maggio, si assegnerà uno dei campionati più combattuti della storia recente del nostro calcio.

Con la sconfitta del Cagliari retrocede aritmeticamente in Serie B il Genoa di Alexander Blessin: evento che non si verificava da 16 anni. Stasera si conclude la 37^ giornata con Fiorentina-Sampdoria e Juventus-Lazio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).