Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan e Inter, che volata Scudetto

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla dell'appassionante duello Scudetto tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri battono 2-0 l'Atalanta a 'San Siro' con i gol di Rafael Leão e Theo Hernández (slalom di 93 metri!!!) e, adesso, vedono il traguardo soltanto ad un punto di distanza. I nerazzurri, però, non mollano e passano 1-3 a Cagliari con doppietta di Lautaro Martínez. Gli ultimi 90' di Serie A, in calendario, propongono Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan: domenica prossima, 22 maggio, si assegnerà uno dei campionati più combattuti della storia recente del nostro calcio. Con la sconfitta del Cagliari retrocede aritmeticamente in Serie B il Genoa di Alexander Blessin: evento che non si verificava da 16 anni. Stasera si conclude la 37^ giornata con Fiorentina-Sampdoria e Juventus-Lazio.