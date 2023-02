Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, colpo da 10”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Brahim Díaz , fantasista andaluso del Milan che, con un suo gol, ha steso martedì sera a 'San Siro' il Tottenham nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League .

A fine stagione scadrà il prestito dal Real Madrid: i rossoneri vogliono tenerlo, il giocatore spinge per restare. Presto un summit con i 'Blancos'. Da Gerry Cardinale, proprietario del club di Via Aldo Rossi, i complimenti al tecnico Stefano Pioli. In alto, sotto la testata, l'intervista esclusiva a Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli capolista in Serie A.