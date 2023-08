Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Duello d’Italia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 15 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibilità che Luciano Spalletti sieda sulla panchina della Nazionale Italiana al posto del Commissario Tecnico dimissionario, Roberto Mancini. Il Napoli pretende il pagamento della clausola inserita nel contratto del suo ex allenatore per liberarlo: la F.I.G.C. conta di assegnare l'incarico al tecnico di Certaldo al più presto.