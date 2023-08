Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia, per Spalletti nodo clausola

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibilità che Luciano Spalletti sieda sulla panchina della Nazionale Italiana al posto del Commissario Tecnico dimissionario, Roberto Mancini . Il Napoli pretende il pagamento della clausola inserita nel contratto del suo ex allenatore per liberarlo: la F.I.G.C. conta di assegnare l'incarico al tecnico di Certaldo al più presto. In alto, sotto la testata, si parla del Torino di Ivan Jurić che, grazie a un gran gol di Ivan Ilić , ha eliminato la Feralpisalò dalla Coppa Italia , accedendo al turno successivo. E mentre in casa Milan l'allenatore Stefano Pioli cambia la rotta rispetto alle ultime stagioni, inserendo i nuovi acquisti sin da subito nella formazione titolare della sua squadra, il calciomercato non si riposa mai. Domani visite mediche e firma di Marko Arnautovic con l' Inter : può esordire già sabato contro il Monza . La Juventus ha l'accordo con Domenico Berardi e ora tratta con il Sassuolo . Doppio colpo per la Roma di José Mourinho : dal PSG ecco l'ex Leandro Paredes e Renato Sanches .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ostacolo - importante - che si frappone tra Luciano Spalletti e la sua nomina a Commissario Tecnico della Nazionale Italiana al posto di Roberto Mancini, che ha dato le dimissioni nella giornata di domenica. Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, vuole infatti che sia pagata la clausola rescissoria inserita nel contratto ancora in essere tra il tecnico Campione d'Italia in carica e il suo club. Per la F.I.G.C., dunque, è un "accordo molto complesso". Antonio Conte resta la prima alternativa a Spalletti. Intanto Mancini ha fatto sapere che il Presidente federale, Gabriele Gravina, avrebbe potuto trattenerlo se solo avesse voluto. Quindi, spazio al calciomercato. Doppio colpo della Roma in casa PSG: arrivano Leandro Paredes (a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro) e Renato Sanches (prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 15). L'Inter prende Marko Arnautovic: 10 milioni di euro al Bologna, contratto fino al 30 giugno 2025 per l'attaccante austriaco. Questione Leonardo Bonucci: per lui spunta la Lazio; messa in stand-by, per ora, l'Union Berlino.