La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 13 giugno 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 13 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la morte di Silvio Berlusconi, proprietario del Monza ed ex patron del Milan, avvenuta ieri presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano all'età di 86 anni. Addio, dunque, al Presidente più vincente di sempre: con il club rossonero ha conquistato tutto.