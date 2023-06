Quotidiani sportivi, le prime pagine: è morto Silvio Berlusconi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la morte di Silvio Berlusconi, proprietario del Monza ed ex patron del Milan, avvenuta ieri presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano all'età di 86 anni. Addio, dunque, al Presidente più vincente di sempre: con il club rossonero ha conquistato tutto. Domani i Funerali di Stato al Duomo di Milano. La 'rosea' propone, per l'occasione, delle interviste ad Urbano Cairo (Presidente del Torino e di RCS Media Group), Andrea Abodi (Ministro dello Sport del Governo Italiano), Arrigo Sacchi (ex allenatore del Diavolo tra gli anni Ottanta e Novanta) e Paolo Scaroni (attuale Presidente del Milan).